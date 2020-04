मुख्यमंत्रियों की बैठक में बोले पीएम मोदी- इन राज्यों में जारी रहेगा लॉकडाउन

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को लेकर देशभर में लागू लॉकडाउन के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने लॉकडाउन पर आगे रणनीति बनाने के साथ ही मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने राज्यों के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेकर रणनीति बनाएं।

पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्रियों से कहा कि प्रदेश सरकारें लॉकडाउन को खोलने को लेकर नीति तैयार करें। कैसे राज्यों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के इलाकों में लॉकडाउन को हटाया जाए, इस पर विचार करें। कोशिश करें कि रेड जोन को ऑरेंज में बदलें और फिर ऑरेंज को ग्रीन जोन में।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि जिन राज्यों में कोरोना वायरस पॉजिटिव केस की संख्या ज्यादा है, वहां पर लॉकडाउन को जारी रखा जाएगा। जबकि कम पॉजिटिव केस वाले राज्यों में जिले के हिसाब से लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है।

PM Modi emphasized on the significance of ensuring that more people download the AarogyaSetu app to bolster the efforts of the country in the battle against COVID-19: PMO on PM's meeting with CMs https://t.co/2npnupDKsU — ANI (@ANI) April 27, 2020

वहीं, इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम को सलाह दी कि लॉकडाउन को आगे बढ़ा देना चाहिए जबकि कई राज्यों ने चरणबद्ध ढंग से लॉकडाउन को हटाए जाने का प्रस्ताव दिया।

बैठक के बाद पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि इस मीटिंग का मूड था कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए लेकिन इसके साथ कुछ छूट दी जानी चाहिए।

नारायणसामी ने आगे कहा कि अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने कहा कि जिस हिसाब से कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, सावधानी बरतने की जरूरत है और प्रधानमंत्री को फैसले लेने से पहले मुख्यमंत्रियों के आकलन को आधार बनाना चाहिए। भाजपा शासित अधिकांश राज्यों के सीएम ने कहा कि लॉकडाउन जारी रहना चाहिए और आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू की जानी चाहिए।

#COVID19 related lockdown which is scheduled to end on May 3, should be extended further, with relaxations for economic activities within the state but the borders should be sealed: Goa CM Pramod Sawant pic.twitter.com/bafoCX6bVC — ANI (@ANI) April 27, 2020

