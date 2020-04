Coronavirus: पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में लॉकडाउन को बताया प्रभावी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को लेकर देश में अपनाए जा रहे उपायों और आने वाले वक्त में की जाने वाली तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) फिलहाल देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ( Video conferencing ) के जरिये बैठक की। पीएम ने इस दौरान तमाम राज्यों के सीएम से कहा कि सभी की एकजुट कोशिश का प्रभाव कुछ हद तक नजर आ रहा है। लॉकडाउन के प्रभाव का भी फायदा देखने को मिल रहा है।

पीएम ने इस दौरान कहा कि यों तो उनकी निजी तौर पर सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा होती रहती हैं। हालांकि कोरोना वायरस जैसे महत्वपूर्ण मौके पर सभी से सामूहिक रूप से यह चौथी बार चर्चा हो रही है। यह बैठक आगामी 3 मई को समाप्त हो रहे लॉकडाउन पर आगे की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई थी।

इस बैठक में नौ राज्यों के सीएम ने अपनी बात रखी और अपने प्रदेशों की ग्राउंड रिपोर्ट को पीएम के सामने रखा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और उन्होंने भी सीएम ने चर्चा कर हालात का जायजा लिया। अमित शाह ने लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में किए जा रहे उल्लंघन को रोकने के लिए सख्ती बरतने की बात भी कही और सभी से अपील की कि कोरोना महामारी से युद्ध अभी लंबा चलेगा और ऐसे में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है।

Prime Minister Narendra Modi holds video conference with the Chief Ministers of all States on COVID19 situation. pic.twitter.com/D9kiiXk4XK

बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी, कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, तमिलनाडु के सीएम ईके पलानीस्वामी, त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब, मेघालय के सीएम कोनराड के संगमा शामिल हैं।

इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू और लद्दाख के के एलजी आरके माथुर भी बैठक में मौजूद रहे। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस बैठक में शामिल ना होने का फैसला लिया। केरल के एक अधिकारी के मुताबिक बैठक में केरल के सीएम को बोलने के लिए कोई वक्त आवंटित नहीं किया गया था। बैठक में मुख्य सचिव टॉम जोस ने हिस्सा लिया। सूत्रों की मानें तो केरल ने अपने सुझाव लिखित रूप से दे दिए हैं।

इससे पहले पीएम मोदी दो बार मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस के हालात पर ऐसी ही बैठकें कर चुके हैं और संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन ( Lockdown ) लागू करने का फैसला लिया गया था।

At the video conference meeting with the PM and Home Minister, we have mooted to continue with the lockdown post-May 3rd with relaxation on activities in Green Zones affected districts in Meghalaya, tweets Meghalaya CM Conrad Sangma pic.twitter.com/VNCWgH9dT0