Coronavirus: संक्रमित मामलों की संख्या पहुंची 28 हजार के करीब, 872 की मौत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus Outbreak ) से पीड़ितों की संख्या देश में 28 हजार पहुंचने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक देश में कोरोना संक्रमितों ( COVID-19 ) की कुल संख्या 27,892 पहुंच गई है। इनमें से 20835 कोरोना एक्टिव केस हैं जबकि 6184 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस महामारी ने अब तक देश में 872 लोगों की जान ले ली है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, COVID-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित प्रदेश महाराष्ट्र बना हुआ है। यहां अब तक 342 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों का कुल आंकड़ा 8068 है। इसके बाद दूसरे पायदान पर 151 मौतों और कुल 3301 मामलों के साथ गुजरात और तीसरे पर 54 मौतों व 2918 मामलों के साथ दिल्ली है।

तमिलनाडु में यह आंकड़ा 1885 पर पहुंच गया है और 1020 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। यहां पर अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। देश में सबसे पहले कोरोना केस वाले केरल में आंकड़ा 458 पहुंच गया है, जिसमें 338 अस्पताल से घर जा चुके हैं और 4 की मौत हुई है।

आंध्र प्रदेश में 1097 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 231 को डिस्चार्ज किया गया है और 31 की मौत हुई है। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 1 मामला सामने आया है। असम में अब तक 36 लोग इस वायरस से पीड़ित बताए गए हैं जबकि 27 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। यहां एक की मौत हुई है।

Total 8068 positive #COVID19 cases and 342 deaths have been reported in the state till date. Mortality Rate stands at 4.24%: Maharashtra Health Department pic.twitter.com/yziUGHSiMU