WHO ने दी कोरोना वायरस प्रभावित देशों को चेतावनी, इन हेल्थ इमरजेंसी पर भी करें फोकस

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Outbreak) से जूझ रहे देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है। WHO ( World Health Organisation ) के मुताबिक COVID-19 के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र (पब्लिक हेल्थ सिस्टम) पर गंभीर दबाव के बावजूद, दुनिया भर के देशों को मलेरिया ( Malaria ) या पोलियो ( Polio ) जैसी अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने रविवार को अपनी दैनिक कोरोना वायरस ( COVID-19 ) सिचुएशन रिपोर्ट में कहा, "सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र कोरोना वायरस महामारी के चलते गंभीर रूप से व्यस्त नजर आ रहा है। देशों को अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मलेरिया या पोलियोमाइलाइटिस (पोलियो) जैसी बीमारियों के खिलाफ काम करना चाहिए।"

कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की वैश्विक संख्या पिछले 24 घंटों में लगभग 85,000 बढ़ गई है। अब दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 28 लाख 4 हजार 796 पहुंच चुकी है।

