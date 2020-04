क्या है भारत में कोरोना वायरस से कम मृत्यु दर की हकीकत

नई दिल्ली। दुनिया भर में कहर बरपाने वाला कोरोना वायरस भारत में काफी हद तक नियंत्रण में बना हुआ है। हालांकि भारत में COVID-19 से होने वाली कम मौतें कई सवाल भी खड़े करती हैं। जिस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमरीका में कोरोना वायरस से रोज 1000 से ऊपर लोगों की जानें जा रही हैं, गनीमत है कि भारत में अभी यह संख्या 1000 से नीचे ही है। लेकिन क्या भारत में वाकई कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या इतनी ही है या फिर इसकी कुछ और हकीकत है, यह जानना बहुत जरूरी है।

दअरसल अगर दुनिया के प्रमुख मीडिया घरानों की रिपोर्टों को देखें तो भारत को लेकर कोई अच्छी राय रखता है और कोई हैरान करने वाली। कई मीडिया COVID-19 से भारत की निम्न मृत्यु दर के पीछे किसी रहस्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि देश कोरोनो वायरस ट्रेंड को कम कर रहा है।

भारत की मौजूदा स्थिति

30 जनवरी को देश में आए पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव केस के करीब तीन माह बाद भारत में कोरोना केस की कुल संख्या 29,435 पहुंच गई है और 934 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश के लिहाज से वैश्विक मीडिया को इन आंकड़ों में कुछ संदेह नजर आता है।

For the last 14 days, our doubling rate is 8.7, while for the last 7 days, it is 10.2 days. In last 3 days, it is 10.9 days roughly: Dr. Harsh Vardhan, Union Minister of Health while interacting with autonomous Institute of Department of Biotechnology, through video conferencing pic.twitter.com/aLlqt7nt2y