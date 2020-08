भारत में Coronavirus से होने वाली मौतें 50 हजार, क्या आपको डरने की जरूरत है?

नई दिल्ली। देश में रोजाना तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों ( Coronavirus Cases in India ) से लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि काफी हद तक ऐसे नाजुक वक्त में दहशत अच्छी बात है क्योंकि यह आपको खतरे से आगाह करती रहती है। लेकिन ऐसे वक्त में शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्तियों में दशहत नहीं होनी चाहिए। आज जब रविवार को देश में कोरोना वायरस महामारी ( covid-19 updates ) से होने वाली मौते 50 हजार ( Coronavirus Deaths ) पर पहुंच गई हैं, तो क्या वाकई में आपको इससे डरने की जरूरत है? हमारी मानें तो नहीं क्योंकि जो हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको डर से निकालेगी लेकिन सुरक्षा और सावधानी बरतना आपकी ही जिम्मेदारी रहेगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) के मुताबिक रविवार को बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के 63,489 नए मामले सामने आए जबकि 944 लोगों की मौत हो गई। अब देश में कोरोना वायरस के कुल केस की संख्या 25 लाख 89 हजार 682 पहुंच गई है। इसमें 6 लाख 77 हजार 444 एक्टिव केस ( Coronavirus Active Case ) हैं, जबकि 18 लाख 62 हजार 258 मरीजों की रिकवरी/डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं, अब तक इस महामारी ने 49 हजार 980 लोगों की जान ले ली है।

