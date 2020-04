Coronavirus: दिल्ली में ट्रायल रहा सफल, दिखी उम्मीद की नई किरण

नई दिल्ली। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल में कोरोना के चार मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कर ट्रायल किया गया है और यह सफल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसके नतीजे उत्साहवर्धक हैं, आगामी कुछ दिनों में यह ट्रायल बढ़ाया जाएगा और इससे कोरोना के इलाज में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है।

देश में Coronavirus: तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच ICMR ने दी अच्छी जानकारी

केजरीवाल और डॉक्टर एस के सरीन ने कहा कि कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों को अब देशभक्ति दिखानी चाहिए। उन्हें अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आना चाहिए और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि ठीक हुए मरीजों के पास सरकार की ओर से फोन जाएगा और वे राजी होंगे तो गाड़ी भेजकर अस्पताल बुलाया जाएगा, जहां वे प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती रिजल्ट उत्साहवर्धक हैं लेकिन इसे अभी कोरोना का इलाज न माना जाए।

राजधानी के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलेरी साइंसेज (ILBS) के निदेशक डॉ. एसके सरीन के मुताबिक, 10 मरीजों पर यह ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। यह प्लाज्मा आईएलबीएस में तैयार किया जाएगा और एलएनजेपी में मरीजों का इस प्रक्रिया से इलाज होगा।

एलएनजेपी अस्पताल व यकृत व पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) ने संयुक्त रूप से कोरोना के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी। प्लाज्मा देने के बाद मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है और स्थिति बेहतर है। चिकित्सकों को उम्मीद है कि आगामी दिनों में इसके बेहतर परिणाम आ सकते हैं।

Coronavirus: देश में नहीं थम रहा संक्रमण, कल से हर मिनट 1 से ज्यादा मामले और हर घंटे 1 से ज्यादा की मौत

इसके लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) व भारत के ड्रग कंट्रोलर से भी स्वीकृति ली गई है। इसके बाद मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) की सैद्धांतिक समिति से भी स्वीकृति लेकर दो मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी है, वे दोनों मरीज अभी आईसीयू में हैं और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है।

At this time, we need those people who have recovered from #COVID19 and are at their homes. We need them to show their patriotism and donate blood plasma: Dr. SK Sarin, Director, Institute of Liver & Biliary Science pic.twitter.com/MdUxtYts0I