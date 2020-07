Coronavirus in India: बीते 24 घंटों में ऐतिहासिक रूप से 28,472 मरीज हुए ठीक

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) जैसी महामारी ने जहां सबको अस्त-व्यस्त कर दिया है, वहीं भारत ने इसमें एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बीते 24 घंटे में भारत में अब तक के सर्वाधिक कोरोना वायरस के कुल 28,472 मरीज पहली बार ठीक हुए हैं यानी इन मरीजों की रिकवरी होने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि 24 घंटे में कोरोना वायरस रोगियों के ठीक या डिस्चार्ज होने की यह अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है।

WHO ने दी सबसे बड़ी खुशखबरी, कोरोना वैक्सीन पहुंच गई अंतिम चरण में

स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Health Ministry ) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस के कुल रिकवर हो चुके मरीजों की संख्या 7 लाख 53 हजार 49 पहुंच गई है। मंत्रालय का कहना है कि इसने कोरोना वायरस के मरीजों के रिकवरी रेट ( corona patients recovery rate ) को बढ़ाकर 63.13 प्रतिशत कर दिया है।

कोरोना वायरस के रिकवर होते मरीजों की बढ़ती संख्या ने एक्टिव केस के बीच अंतर को और अधिक बढ़ा दिया है। फिलहाल देश में कुल एक्टिव केस 4 लाख 11 हजार 133 हैं। अब रिकवर मरीजों और एक्टिव केस ( Coronavirus Active Case ) में अंतर 3 लाख 41 हजार 916 तक जा पहुंचा है। और इसके साथ ही यह अंतर लगातार ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा है।

Highest ever number of recoveries recorded in the last 24 hours; 28,472 patients discharged. More than 7.5 lakh #COVID19 patients have recovered so far. Recovery Rate crosses 63%. 19 States/UTs register higher than 63.13% Recovery Rate: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/OP0NHzyw6G