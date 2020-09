Coronavirus: भारत 48 लाख के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 24 घंटे में 92 हजार केस दर्ज

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि भारत में कोरोना रोगियों ( Coronavirus case in India ) की संख्या बढ़कर 48 लाख 46 हजार 428 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के भीतर कोविड-19 ( COVID-19 ) के 92 हजार 071 के सामने आए हैं। जबकि 1136 लोगों ने इस घातक बीमारी की वजह से दम तौड़ दिया है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से मरने वाले लोगों की कुल संख्या अब 79 हजार 722 हो गई है। हालांकि इस बीच कोरोना वायरस के रिकवरी रेट ( Corona Recovery rate) में भी काफी सुधार देखने को मिला है। यही वजह है कि कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 38 लाख के करीब पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फिलहाल देश में 9 लाख 86 हजार 598 मरीजों सक्रिय बने हुए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में फिलहाल कोरोना वायरस के 74% सक्रिय केस बने हुए हैं। ये वो मरीज हैं, जिनका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ऐसे में कोरोना के सबसे ज्यादा सक्रिय मामले देश के 9 राज्यों में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा सक्रिय केस अभी 28% मरीज महाराष्ट्र में हैं। जबकि ऐसे राज्यों की सूची में कर्नाटक दूसरे पायदान पर है। यहां कोरोना वायरस के 11% मरीज हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बारी आती है, जहां 10% सक्रिय केस हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस राज्य का नंबर सातवां हैं। यहां पर 7% कोरोना मरीज हैं। वहीं, तमिलनाडु में 5% और ओडिशा में कोरोना के 4% केस हैं।

वहीं, मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण चुनौती बनता जा रहा है। मरीजों की संख्या के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में हर रोज 2 हजार से ज्यादा नए मरीज सामने आने लगे हैं। मरीजों को बेहतर सुविधा दिलाने के मकसद से सरकार ने इंतजाम किए हैं, मगर स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं। इससे राज्य सरकार चिंतित भी है। इस समय रिकवरी रेट 75 प्रतिशत है।