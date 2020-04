Coronavirus: बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा ने दम तोड़ा, देश में मौत का आंकड़ा 1000 पार

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच भारत में इससे होने वाली मौतों की संख्या 1000 पार हो गई है। बुधवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 73 मौतें और 1897 नए मामले सामने आएं और यह अब तक भारत में मौत के मामलों में सबसे तेज वृद्धि है। कोरोना मामलों की कुल संख्या 31 हजार 332 हो गई है। अभी भी महाराष्ट्र और गुजरात कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश बने हुए हैं और यहां क्रमशः 400 और 181 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश 22629 मामले कोरोना एक्टिव हैं जबकि 7695 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है।

अन्य देशों की तुलना में भारत में #Coronavirus से होने वाली मृत्यु दर में कमी का रहस्य

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डेली अपडेट के मुताबिक, COVID-19 महामारी ने सबसे अधिक कहर महाराष्ट्र पर बरपाया हुआ है। महाराष्ट्र में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 9318 और मरने वालों की संख्या 342 हो चुकी है। जबकि दूसरे सर्वाधिक प्रभावित राज्य गुजरात में कुल मामलों की संख्या 3744 और मौत का आंकड़ा 181 पहुंच गया है।

इसके बाद मध्य प्रदेश है जहां अब तक 2387 कुल मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 120 की मौत हो गई है।

राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने तबाही मचाई हुई है और यहां अब तक कुल 3314 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 54 लोगों ने दम तोड़ दिया है। राजस्थान में अब तक 2364 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 51 की मौत हो गई है।

73 deaths and 1897 new cases in last 24 hours due to #Coronavirus , the sharpest ever increase in death cases in India. https://t.co/5PP3jVpzaj

तमिलनाडु में यह आंकड़ा 1821 पर पहुंच गया है और 960 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। यहां पर अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। देश में सबसे पहले कोरोना केस वाले केरल में आंकड़ा 457 पहुंच गया है, जिसमें 338 अस्पताल से घर जा चुके हैं और 7 की मौत हुई है।

आंध्र प्रदेश में 1259 मामलों में से 171 डिस्चार्ज और 31 की मौत हुई है। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 1 ही मामला सामने आया है, जो डिस्चार्ज होकर वापस जा चुका है। असम में अब तक 38 मामले, 19 डिस्चार्ज और एक की मौत हुई है बिहार में अब तक 366 केस, 64 डिस्चार्ज और दो की मौत हुई है। चंडीगढ़ में 56 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 17 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में 38 मामले सामने आए, 34 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है।

गोवा कोरोना फ्री स्टेट बना हुआ है और यहां पर आए सात मामले डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं और कोई नया केस नहीं आया। जबकि अंडमान-निकोबार में 33 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 15 को डिस्चार्ज कर दिया गया है हरियाणा में 310 मामले, 209 डिस्चार्ज और 3 की मौत हुई है। हिमाचल में 40 मामले, 25 डिस्चार्ज और एक की मौत हो गई है।

Haryana: Travel of govt employees & common people from neighbouring states & districts to Faridabad has been prohibited. Doctors,paramedical staff,police&bank employees to be permitted on producing their identity cards, only till 12 pm today. Visuals from Delhi-Faridabad border. pic.twitter.com/PImxOVxAmu