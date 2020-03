...तो क्या इस वजह से फैल रहा है कोरोना वायरस ? सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा #NoMeatNoCoronavirus

नई दिल्ली।

दुनिया में अब तक 3 हजारों से ज्यादा लोगों की जान ले चुके जानलेवा वायरस कोरोना ( Coronavirus ) का भय अब भारत ( Coronavirus in India ) के लोगों का भी सताने लगा है। दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में कोरोना ( CoronaAlert ) पाॅजिटिव पाए गए हैं। भारत में अब तक कुल 28 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना को लेकर सरकार भी गंभीर है और इसके बचाव के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है। एहतियात के तौर पर लोग भी मुंह पर माक्स लगाने लगे है। इसी बीच सोशल मीडिया पर #NoMeatNoCoronavirus ट्रेंड होने लगा है। यूजर्स मांसाहार को कोरोना की वजह बता रहे हैं और इसे छोड़ने का सुझाव दे रहे है।

यूजर्स बोले- जानवरों को खाने का नतीजा है कोरोना

कोरोना वायरस के भारत में दस्तक होने के साथ ही ट्विटर पर शाकाहारी और मांसाहारी को लेकर यूजर्स के बीच बहस होने लगी है। यूजर्स #NoMeatNoCoronavirus के साथ फोटो, वीडियो शेयर कर मांसाहार छोड़ने की अपील कर रहे है। लोग दावा कर रहे है कि कोरोना वायरस से बचना है, तो मांसाहार को छोड़ना होगा।

भगवान के बच्चे होते है जानवर

एक यूजर ने वीडियो शेयर कर कोरोना वायरस का कारण मांसाहार बताया। यूजर ने लिखा, भगवान ने दुनिया को चेताया है। जानवर भी भगवान के बच्चे होते हैं, अगर इनकी हत्या करोगे तो भगवान ऐसी ही सजा देगा।

