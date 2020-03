Coronavirus: कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) दुनिया के लगभग 75 देशों में फैल चुका है। अकेले चीन में कोराना वायरस ( Coronavirus IN China ) से मरने वालों की संख्या 3 हजार पहुंच गई है। अब कोरोना का डर भारत में भी सता रहा है। दिल्ली-एनसीआर ( Coronavirus in Delhi ) समेत देश के कई राज्यों में कोरोना का मामला सामने आया, जिससे लोगों में भय बना हुआ है। अभी तक ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है।

संक्रमण के बढ़ते ख़तरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) ने कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बताए हैं। आइए जानते हैं कोरोना से बचने के लिए आपकों क्या करना है और क्या नहीं-

कोरोना से बचाव के लिए करें ये काम

हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोए या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।

खांसते और छींकते समय डिस्पोजेबल टिशू का इस्तेमाल करें ।

इस्तेमाल किए गए टिशूज को फेंक दें ।

टिशू नहीं है तो छीकते और खांसते वक्त अपने बाजू का इस्तेमाल करें ।

बिना हाथ धोए अपनी आंखों, नाक और मुंह को न छूएं ।

जो बीमार हैं उनके संपर्क में न आने की पूरी कोशिश करें ।

फेस माक्स की जगह सर्जिकल मास्क का प्रयोग करें।

पानी का सेवन ज्यादा करें।

कोरोना से बचाव के लिए नहीं करें ये काम

लोगों से हाथ मिलाने या गले मिलने से बचे। ज्यादा बेहतर है लोगों के साथ कम से कम 3 फीट का फासला बनाए रखें।

जिन लोगों को खांसी या जुकाम हो उनसे भी दूर रहें।

नाक, मुंह और आंखों को बार-बार न छुएं।

लिफ्ट का बटन उंगलियों से ना दबाएं। उसके लिए पेन या किसी अन्य सामान का प्रयोग करें।

बुखार, खांसी-जुकाम को हल्के में न लें।

पूरी तरह से पका हुआ मांस या अंडा ही खाएं।

जीवत जंगली या पालतू पशओं से दूर रहें ।

ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर न जाएं ।

सार्वजनिक वाहन जैसे बस ट्रेन, ऑटो या टैक्सी में यात्रा से बचे।

घर में मेहमानों का ना बुलाएं।

कोनाना वायरस के लक्षण



कोरोना के होने से पहले बुखार आता है। ये कई दिनों तक रहता है। इसके बाद सूखी खांसी होती है। इन लक्षणों के एक हफ्ते बाद सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जिसके बाद मरीज को अस्पतला में भर्ती करना पड़ता है।