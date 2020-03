Coronavirus: गुजरात में थूकना दंडनीय अपराध, कई प्रदेशों में स्कूल-कॉलेज-मॉल-सिनेमा हॉल 31 तक बंद

नई दिल्ली। देशभर में मंडराते कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) के खतरे के बीच अलग-अलग प्रदेशों ने एहतियातन सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। जहां गुजरात सरकार ( Gujarat Government ) ने सोमवार को राज्य के सभी स्कूलों-कॉलेजों समेत सिनेमा हॉल-स्वीमिंग पूल को दो सप्ताह तक बंद रखने का फैसला लिया। तमिलनाडु ( Tamilnadu Government ) में 31 मार्च तक के लिए स्कूल और मॉल को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

ताजा जानकारी के मुताबिक गुजरात सरकार ने राज्य में सर्वाजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और इसे एक दंडनीय अपराध बना दिया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) द्वारा कोरोना वायरस को एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद से गुजरात सरकार हरकत में आ गई और उसने 16 मार्च से सभी शैक्षिक संस्थानों को दो सप्ताह तक बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया।

गुजरात के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्य सचिव जयंती रवि ने कहा, "मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने एक उच्चस्तरीय बैठक की और राज्य में स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा की। बैठक में निर्णय लिया है कि सोमवार से दो सप्ताह के लिए सभी स्कूल, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे।"

हालांकि बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल भी दो सप्ताह के लिए बंद रहेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि हमने सर्वाजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो भी इसका उल्लंघन करेगा उससे 500 रुपये दंड के तौर पर वसूला जाएगा।

केरल सरकार ने कसी कमर

