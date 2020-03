जनता कर्फ्यू: 22 मार्च को देश में 24 घंटे तक बंद रहेंगी ट्रेन, दिल्ली मेट्रो सेवा भी ठप

नई दिल्ली। देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू ( Janta curfew ) के दौरान 24 घंटे तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी। भारतीय रेलवे ( Indian Railways ) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इस बात का ऐलान किया है।

भारतीय रेलवे के अनुसार ट्रेनों का संचालन 21 मार्च रात 12 बजे से बंद हो जाएगा। ट्रेनों का संचालन लगभग 22 घंटे बंद रहेगा। इस दौरान मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और सिकंदराबाद में लोकल ट्रेन पूरी तरह से बंद नहीं होंगी।

इसके साथ ही IRCTC के फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम, जन आहार और सेल किचन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप ( Coronavirus Outbreak ) के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित किया गया था।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान देशवासियों से सहयोग मांगते हुए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था।

पीएम मोदी ने कहा था जनता कर्फ्यू के दिन कोई भी देशवासी अपने घरों से बाहर न निकले।

