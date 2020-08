Coronavirus update : Maharashtra में शुरू होगी 'Boat Ambulance 'सेवा, रोगियों को होगी सुविधा

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस मरीजों ( Coronavirus in india ) की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) मरीजो की संख्या 22 लाख के करीब पहुंच गई है। जबकि इस खतरनाक वायरस ( Coronavirus Deaths ) से मरने वालों की लोगों का आंकड़ा 43 हजार के पार जा चुका है। वहीं, महाराष्ट्र ( Coronavirus in Maharashtra ) कोरोना प्रभावित राज्यों ( Corona Affected States ) की सूची में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। यह हाल तो तब है जब महाराष्ट्र सरकार कोरोना की रोकथात के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इस बीच महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ( Uddhav Thackeray Government ) ने प्रायोगिक आधार पर मुंबई और रायगढ़ के बीच 'बोट एम्बुलेंस-कम-मोबाइल मेडिकल यूनिट' सर्विस ( Boat Ambulance-cum-Mobile Medical Unit ) की शुरुआत की है। जानकारी के अनुसार इस बोट (नाव) सेवा के लिए निविदा प्रक्रिया जल्द ही शुरु की जा सकती हैं। आपको बता दें कि बोट एम्बुलेंस की प्रक्रिया कोरोना महामारी ( Coronavirus Crisis ) से निपटने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी बंद के कारण स्थगित हो गई थी। यह एम्बुलेंस बोट गेटवे ऑफ इंडिया ( Mumbai ) और मांडवा जेट्टी (रायगढ़) के बीच चलेगी।

महाराष्ट्र सरकार में उद्योग राज्यमंत्री अदिति तटकरे ने जानकारी देते हुए बताया कि बोट एम्बुलेंस एक स्पीडबोट होगी। ये बोट मुंबई के हॉस्पिटलों में इमरजेंसी मेडिकल की जरूरत वाले रोगियों को जल्द से चिकित्सा उपलब्ध कराएगी। इसका मुख्य उदेश्य मरीजों को रायगढ़ या रत्नागिरि से स्थानांतरित करने में मददगार साबित होगी। आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार नाव के जरिए रोगियों को अस्पताल पहुंचाने में यह सेवा काफी लाभदायक साबित होगी, क्योंकि इन इलाकों से मुंबई स्थित अस्पताल जाने में सड़क मार्ग से जहां दो से तीन घंटे का समय लग जाता है, वहीं नाव सेवा के जरिए इस सफर को एक घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। इससे तत्काल उपचार की जरूरत वाले रोगियों को खासकर सबसे अधिक लाभ होगा।

सरकार एक एजेंसी का चयन करेगी, जिस पर नाव व इससे जुड़े उपकरण, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य जरूरी चीजों की जिम्मेदारी होगी।

आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र सरकार आवाज के आधार पर कोरोना वायरस की जांच की शुरू हुई। इसमें मरीज की आवाज का नमूना लेकर उसका परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने राज्य में लागू लॉकडाउन को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।