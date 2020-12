Covid-19 : कोरोना से ठीक होने वालों में 5 राज्यों के 52% लोग

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण ( coronavirus Pandemic ) का कहर जारी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Health Ministry ) की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण का इलाज कराने के बाद स्वस्थ होकर घर लौटने वालों में 52 फीसदी पांच राज्यों से हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल का नाम शामिल है।

Five states- Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala constitute 52% of total recovered cases in the country: Union Ministry of Health#COVID19 pic.twitter.com/aiZSbPcRtj