COVID-19: CM ममता बनर्जी का ऐलान- बंगाल में 1 जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के बढ़ते संक्रमण के बीच शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( West Bengal CM Mamata Banerjee ) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भविष्य की योजना की जानकारी दी।

ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) ने कहा कि राज्य में एक जून से सभी धार्मिक स्थल ( All places of worship ) खोल दिए जाएंगे।

हालांकि उन्होंने इस दौरान कुछ जरूरी नियम कायदों के पालन किए जाने को जरूरी बताया। ममता ने कहा कि एक जून से सभी धार्मिक स्थलों ( religious places ) के खुलने का समय सुबह 10 बजे होगा।

All places of worship, mandir, masjid, gurudwara...will open, but not more than 10 people will be allowed, no assembly at religious places. This will be implemented from 1st June: West Bengal CM Mamata Banerjee. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/kmXfsvxY7h