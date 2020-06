India में Corona Patients की संख्या 4 लाख के पार, 24 घंटे में 14 हजार से ज्यादा केस

नई दिल्ली। देश ने शनिवार को कोविड-19 ( Covid-19 ) मामलों की अब तक की सबसे खराब स्थिति देखी। देश में पिछले 24 घंटों में 14,516 पॉजिटिव ( Corona Positive ) मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल मामलों की संख्या 4 लाख 566 तक ( Coronavirus in India ) पहुंच गई है। पिछले नौ दिनों से मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और देश में हर दिन 10 हजार से अधिक मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 375 लोगों की मौत के साथ, देश में अब तक कुल 12,948 लोग इस वायरस के कारण जिंदगी खो चुके हैं।

Shivsena की केंद्र से अपील- Galwan Valley पर दावे के लिए China को जवाब दे India

लगातार 11 वें दिन, ठीक हुए लोगों की संख्या (2,13,830) सक्रिय मामलों (1,68,269) की तुलना में अधिक रही। बता दें कि संक्रमण का शिकार हुए लगभग आधे मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। वहां कुल मामलों की संख्या का आंकड़ा एक लाख के पार होकर 1,24,331 पहुंच चुका है, जिसमें 5,894 मौतें शामिल हैं। अकेले महाराष्ट्र ने पिछले 24 घंटों में कोविड़-19 के 3,827 ताजा मामले दर्ज किए हैं।

Tamil Nadu CM की लोगों से अपील- Corona Infection रोकने के लिए करें Lockdown का पालन

तमिलनाडु, दूसरा सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। यहां 2,115 नए मामलों के साथ कुल मामले 54,449 हो गए। राष्ट्रीय राजधानी में कुल 53,116 मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3,137 मामलों की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। यहां अब तक 2,035 मौतें हुई हैं। 10 हजार से अधिक मामलों वाले राज्यों में गुजरात में 26,141 मामले और 1,618 मौतें हुईं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 15,785, राजस्थान में 14,156, मध्य प्रदेश में 11,582 और पश्चिम बंगाल में 13,090 मामले आ चुके हैं।

Delhi में अब Home Quarantine हो सकेंगे Corona Positive, LG ने वापस लिया आदेश

Solar Eclipse 2020: पिछले साल PM Modi ने भी देखी थी Ring of Fire, मीडिया में छा गया था उनका चश्मा

जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 86 लाख से अधिक हो गई है, जबकि मृत्यु का आंकड़ा 4.6 लाख के करीब था। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) के ताजा अपडेट के अनुसार शनिवार सुबह तक कुल मामलों की संख्या 86,39,023 थी, जबकि मौतों की संख्या बढ़कर 4,59,437 हो गई है। सीएसएसई के अनुसार, 22,19,976 मामलों और 1,19,099 मौतों के साथ अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है। ब्राजील 1,032,913 संक्रमण और 48,954 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है।