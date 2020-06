Delhi में अब Home Quarantine हो सकेंगे Corona Positive, LG ने वापस लिया आदेश

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल सरकार ( Arvind Kejriwal Government ) द्वारा भारी विरोध किए जाने के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ( Lieutenant Governor Anil Baijal ) ने कोरोना रोगियों ( Corona patients ) को लेकर जारी किया गया अपना एक अहम फैसला वापस ले लिया है। इस फैसले के अंतर्गत उपराज्यपाल ने सभी कोरोना रोगियों को कम से कम 5 दिन आइसोलेशन सेंटर ( Isolation center ) में रखे जाने का आदेश दिया था। यह आदेश अब वापस ले लिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ( LG Anil Baijal ) ने शनिवार शाम हुई DDMA की बैठक में पांच दिन के संस्थागत क्वारंटाइन ( Institutional quarantine )का फैसला वापस लिया। DDMA की दोबारा हुई बैठक में भारी विरोध के बाद उपराज्यपाल ने अपना फैसला वापस लिया है।

Delhi LG announces rollback of compulsory 5-day institutional quarantine, says, "Only those #COVID positive cases which do not require hospitalisation on clinical assessment & do not have adequate facilities for home isolation would be required to undergo institutional isolation" pic.twitter.com/5WlrpfVxdR