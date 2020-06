Mumbai की Marine Drive पर उठ रही High tides, समुंदर किनारे जाने पर लगी रोक

नई दिल्ली। मानसून की दस्तक के साथ ही देश के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मौसम की इस करवट से कई शहरों में आने वाली समस्या के संकेत मिल रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण मुंबई का मरीन ड्राइव है। शनिवार को मरीन ड्राइव पर खौफनाक दृश्य देखने को मिला। यहां ऊंची-ऊंची और तेज उठ रहे समुद्र की लहरों ने राज्य सरकार और प्रशासन के कान खड़े कर दिया। लिहाजा खतरे का भांपते हुए मुंबई प्रशासन ने लोगों के सुमद्र किनारे जाने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही मरीन ड्राइव के आसपास रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की सलाह भी दी। आपको बता दें कि मानसून के दिनों में मुंबई बरसात से सबसे अधिक प्रभावित रहती हैं। कई बार ज्यादा बारिश होने से शहर के निचले इलाके डूबने की कगार पर पहुंच जाते हैं।

Maharashtra: Police ask people not to go near the seashore as high tides hit Marine Drive in Mumbai. pic.twitter.com/saRmcv9m3m