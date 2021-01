COVID-19 Vaccination: पीएम मोदी 11 जनवरी को करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी 11 जनवरी को कोरोना वायरस बीमारी (कोविद -19) के खिलाफ बनाई गई वैक्सीन के रोलआउट पर चर्चा करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से ऑनलाइन मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री सोमवार को शाम 4 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ राष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा करेंगे।

यह बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में देश भर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए दो ड्राई रन आयोजित किए जाने के बाद तय की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन रोलआउट से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की जांच करने के लिए शुक्रवार को अपना दूसरा ड्राई रन चलाया था। देश भर के 700 से ज्यादा जिलों में बीते 2 जनवरी को पहला वैक्सीन ड्राई रन आयोजित किया गया था।

दरअसल एक सरकारी विशेषज्ञ पैनल ने इस महीने की शुरुआत में 3 जनवरी को कोविड-19 के दो टीकों को मंजूरी दी थी। इसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सिन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशिल्ड को एस्ट्राज़ेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आपातकालीन इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया था।

