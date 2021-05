Cyclone Yaas: गंभीर चक्रवाती तूफान में बदले यास के चलते बंगाल में दो की मौत, बिहार-झारखंड में भी अलर्ट

नई दिल्ली। साल का दूसरा चक्रवाती तूफान यास ( Cyclone Yaas ) आज पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) और ओडिशा ( Odisha ) से टकराएगा। हालांकि इसका असर मंगलवार को ही दिखने लगा। 25 मई की शाम को भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। इसके चलते पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है।

दोनों ही राज्यों के लिए ‘रेड कोडेड’ ( Red Alert ) चेतावनी जारी की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यास तूफान की वजह से साढे ग्यारह लाख लोगों को निकाला जा चुका है। 2 लोगों की करंट से मौत हो गई जबकि हुगली और नॉर्थ 24 परगना जिलों के 80 घरों को नुकसान पहुंचा है।

#WATCH | Odisha: Strong winds and heavy rain hit Dhamra in Bhadrak district as #CycloneYaas nears landfall.



IMD says that the 'very severe cyclonic storm' is expected to make landfall by noon today with wind speed of 130-140 kmph gusting up to 155 kmph. pic.twitter.com/fveRV5Xfqb — ANI (@ANI) May 26, 2021

We are expecting 'very severe cyclonic storm' #CycloneYaas to make landfall by noon today with wind speed of 130-140 kmph gusting 155 kmph: Umashankar Das, senior scientist at IMD Bhubaneswar#Odisha pic.twitter.com/gEyY2seDnv — ANI (@ANI) May 26, 2021

ओडिशा में 150 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

ओडिशा में भी तूफान का असर दिखाई दे रहा है। धामरा समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। यहां समुद्र में लहरें 4 से 6 मीटर तक ऊपर उठ रही हैं। सुबह 10-11 बजे के बीच ओडिशा के तट से टकराने का अनुमान है। 140 से 150 किमी की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ओडिशा के भद्रक जिले में तूफान के लैंडफाल की संभावना है।

बंद रहेगा एयरपोर्ट, ट्रेनें भी रद्द

भुवनेश्वर का बीजू पटनायक एयरपोर्ट मंगलवार रात 11 बजे से गुरुवार सुबह पांच बजे तक बंद रहेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी कई ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है।

#WATCH | West Bengal: Sea turns rough at Digha in Purba Medinipur district, as #CycloneYaas nears landfall. pic.twitter.com/19nbvbgHNL — ANI (@ANI) May 26, 2021

पश्चिम बंगाल में भी तेज हवाओं के बीच हो रही भारी बारिश

वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के पूर्बा में समुद्र में बड़ी-बड़ी लहरे उठ रही हैं। तेज हवाओं के बीच जोरदार बारिश हो रही है। चक्रवात यास के चलते लैंडफॉल की स्थिति बन गई है। चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल के शंकरपुर-दिघा बीच पर समुद्र का जलस्तर बढ़ गया है।

#WATCH | West Bengal: Barrackpore in North 24 Parganas experiences a weather change, receives light to moderate rainfall and wind.



The 'very severe cyclonic storm' #CycloneYaas is expected to make landfall by noon today with wind speed of 130-140 kmph gusting up to 155 kmph. pic.twitter.com/xxbQXXLMs1 — ANI (@ANI) May 26, 2021

कोलकाता में सेना के 9 बचाव दल को तैनाती के लिए तैयार रखा गया है. इनके अलावा 17 दल को पुरुलिया, झारग्राम, बीरभूम, बर्धमान, पश्चिम मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, नादिया के साथ 24 परगना उत्तर और दक्षिण में तैनात किया गया है।

झारखंड में भी अलर्ट

चक्रवाती तूफान यास का असर झारखंड पर भी दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, 26 और 27 मई को झारखंड के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं।