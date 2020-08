Delhi के मशहूर रेस्त्रां Sawarna के सांभर में मिली मरी हुई छिपकली, जानें फिर क्या हुआ

नई दिल्ली। अगर आप साउथ इंडियन फूड ( South Indian Food ) के शौकीन हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि दिल्ली ( Delhi ) के कनॉट प्लेस ( Cannaught Place) स्थित मशहूर साउथ इंडिया रेस्त्रां के सांभर में मरी छिपकली ( Dead Lizard )मिलने का मामला सामने आया है। रेस्त्रा में मसाल दोसा का ऑर्डर करने वाले शख्स के खाने में ये मरी हुई छिपकली निकली है। शख्स ने बकायदा पुलिस थाने में इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई है।

साउथ इंडिया फूड के लिए मशहूर सरवना रेस्त्रां ( Sawarna Bhawan Restaurant ) के सांभर में मरी छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया है। कुछ लोग खाना खाने के लिए कनॉट प्लेस के इस फेमस रेस्त्रां में आए थे, खाने के लिए इन लोगों ने मसाला डोसा ऑर्डर किया। डोसे के साथ आए सांभर में एक व्यक्ति को मरी हुई छिपकली मिली। तब तक वो आधा खाना खा चुके थे। इस खबर ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए।

ये है पूरा मामला

दिल्ली के फतेहपुरी इलाके के रहने वाले पंकज अग्रवाल अपने कुछ दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस स्थित साउथ इंडियान रेस्त्रां में खाना खाने गए थे।

इस दौरान इन दोस्तों ने मसाला डोसा ऑर्डर किया। पंकज की प्लेट में जो सांभर आया था, उसमें मरी हुई छिपकली निकली। खास बात यह है कि तब तक पंकज डोसे का कुछ हिस्सा खा भी चुके थे। छिपकली निकलते ही रेस्त्रा में बवाल मच गया। हर कोई यही सोचने लगा कि उसने जो सांभर खाया वो भी छिपकली इन्फेक्टेड ही तो नहीं था।

इन धारोओं में दर्ज हुआ केस

खाने में मरी छिपलकी निकलने की शिकायत पंकज ने रेस्तरां में काम करने वाले कर्मचारियों से की। इसके बाद वे कनॉट प्लेस के ही पुलिस थाने पहुंचे और वहां भी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने IPC की धारा 269, 336 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

