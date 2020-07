India-China Dispute के बीच शुक्रवार को Ladakh जाएंगे रक्षा मंत्री Rajnath Singh, सेना अध्यक्ष रहेंगे साथ

नई दिल्ली। गलवान घाटी ( Galwan Valley ) में जानी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (

Defense Minister Rajnath Singh ) शुक्रवार को लद्दाख (Ladakh ) जाएंगे। इस दौरान उनके साथ भारतीय थलसेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे (Army Chief General Manoj Mukund Naravane ) भी होंगे। जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री और थलसेना अध्यक्ष पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा व्यवस्था ( Security system ) और ताजा हालात का जायजा लेंगे। राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh ) सेना अध्यक्ष नरवणे के साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग ( High level meeting ) भी करेंगे। मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा उस समय हो रहा है, जब लद्दाख से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC ) पर हालात बेहद तनावपूर्व बने हुए हैं।

Defence Minister Rajnath Singh and Army Chief General Manoj Mukund Naravane to visit Leh on Friday to review the security situation in Eastern Ladakh in view of the Chinese aggression along the Line of Actual Control. pic.twitter.com/2XcqtxX5Hm