Amit Shah की अध्यक्षता में हुई GoM की बैठक, High level meeting में Delhi के हालातों पर चर्चा

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मरीजों की तेजी से बढ़ी रही संख्या के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union Ministry of Home Affairs ) ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ( AIIMS Dr Randeep Guleria ), आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ( ICMR Director General Dr Balram Bhargava ) व डॉक्टर वीके पॉल समेत कई वरिष्ठ लोग शामिल हुए। अमित शाह ने कोरोना महामारी के कारण उपजी समस्याओं और उनके निस्तारण पर चर्चा की। अमित शाह ने इस दौरान दिल्ली में कंटेनमेंट जोन के हालात और कंटेनमेंट एरिया में डोर टू डोर टेस्टिंग में आदि को लेकर डॉक्टरों के साथ चर्चा की।

Delhi: Union Ministers Nirmala Sitharaman, Narendra Singh Tomar, Piyush Goyal and Ram Vilas Paswan arrive at Ministry of Home Affairs for Group of Ministers (GoM) meeting under the chairmanship of Union Home Minister Amit Shah . pic.twitter.com/ZF0Fiz687J