दिल्ली में बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ी, कोहरे की वजह से 20 ट्रेनें लेट

नई दिल्ली। दिल्ली और आस-पास ( Delhi-NCR ) के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश हुई, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार सुबह कोहरा ( Fog ) देखने को मिला और वायु गुणवत्ता ( Air Quality Index ) इस दौरान 'खराब' श्रेणी में रही।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के अधिकारी ने कहा कि दिन में हल्की बारिश और गरज के साथ आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

Delhi: A layer of fog engulfs the national capital; visuals from India Gate. pic.twitter.com/b8D3dOLZO5

मौसम विभाग ( IMD ) ने शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, वहीं अधिकतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा।

रेलवे के अधिकारी ने कहा कि शनिवार को कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली कम से कम 20 ट्रेने देरी से चल रही हैं। दिल्ली आ रही 20 ट्रेनें आज शनिवार को दो से पांच घंटे तक देरी से चल रही हैं।

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि पुरी-नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और सियालदह-अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस पांच घंटे की देरी से चल रही हैं।

Delhi: Major pollutants PM 2.5 at 179 and PM 10 at 163, both in 'Moderate' category, in Safdarjung area, according to the Air Quality Index (AQI) data. pic.twitter.com/NaXlj8YpWv