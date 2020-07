Coronavirus से जीते Satyendar Jain, फिर से संभाला दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली। सत्येंद्र जैन ( Delhi Health Minister Satyendar Jain ) ने सोमवार को एक बार फिर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry of Delhi ) का कार्यभार संभाल लिया। सत्येंद्र जैन ( Satyendar Jain ) की अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia ) स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे। पिछले महीने सत्येंद्र जैन कोरोना पॉजिटिव ( Satyendra Jain Corona Positive ) पाए गए थे। तेज बुखार आने के बाद उन्हे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना टेस्ट ( Corona test ) की रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री पॉजिटिव निकले थे।

Delhi Health Minister Satyendar Jain to join work from today after recovering from #COVID19. pic.twitter.com/NFwjTBYvIA — ANI (@ANI) July 20, 2020

सत्येंद्र जैन के अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि फिलहाल दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया स्वास्थ्य मंत्रालय का कामकाज भी संभालेंगे। सत्येंद्र जैन की अनुपस्थिति के बीते एक महीने तक दिल्ली में कोरोना की रोकथाम एवं उपचार की जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया निभा रहे थे। इस दौरान सत्येंद्र जैन फिलहाल बिना किसी विभाग के मंत्री थे। हालांकि सोमवार से उन्होंने उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय वापस संभाल लिया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के लिए कहा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन स्वस्थ हो चुके हैं। वह आज से से मंत्रालय में वापस लौट रहे हैं। सत्येंद्र जैन लगातार ग्राउंड पर मौजूद रहे। उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया और वह स्वास्थ्य कर्मियों एवं रोगियों से मिलते रहे। इस सब के बीच वह कोरोना संक्रमित हो गए। आज एक एक महीने बाद वह वापस लौट रहे हैं। सत्येंद्र जैन का स्वागत और उनके लिए शुभकामनाएं।

1,40,47,908 samples tested for #COVID19 up to 19th July. Of these 2,56,039 were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/hAjvr3fKdS — ANI (@ANI) July 20, 2020

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत आम आदमी पार्टी के दिल्ली में चार विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कालकाजी से विधायक आतिशी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि अब आतिशी भी स्वस्थ हैं। करोल बाग के विधायक विशेष रवि और पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।

India's #COVID19 case tally crosses 11 lakh mark with highest single day spike of 40,425 new cases & 681 deaths reported in the last 24 hours.



Total cases stand at 11,18,043 including 3,90,459 active cases, 7,00,087 cured/discharged/migrated & 27,497 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/Zf5TOgWYuS — ANI (@ANI) July 20, 2020

गौरतलब है कि दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से 31 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दिल्ली में अभी तक कोरोना से कुल 3628 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 1211 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब कुल 1 लाख, 22 हजार 793 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं।