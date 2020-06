दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में किया भर्ती, करवाया कोरोना टेस्ट

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ( Coroanvirus in Delhi ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां लगातार बढ़ रहे कोरोना खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्री ( Health Minister ) सत्येंद्र जैन ( satyendra jain admitted in hospital ) को अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री की तबीयत बिगड़ने के बाद मंगलवार को उन्हें दिल्ली राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ( Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital ) में भर्ती किया गया है।

बताया जा रहा है कि उन्हें बुखार ( Fever ) और सांस लेने में तकलीफ ( Breathing Problem ) के बाद अस्पताल ले जाया गया। यहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। खास बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री का कोरोना टेस्ट ( Corona Test ) भी करवाया गया है।

Due to high grade fever and a sudden drop of my oxygen levels last night I have been admitted to RGSSH. Will keep everyone updated