चुनावी रैलियों में मास्क की अनदेखी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। असम समेत पांच राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान बिना मास्क के दिखे लोगों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High Court ) ने बड़ा कदम उठाया है। उच्च अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ( Elections Commission ) को नोटिस भेजा है।

कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान भी मास्क ( Face Mask ) की अनिवार्यता को लेकर जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि आखिर चुनाव प्रचार के दौरान लोग बिना मास्क के क्यों दिख रहे हैं। हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

Delhi HC issues notice to Cente & Election Commission, on a plea seeking direction to EC to publish prominently on its website, mobile apps, election material & other platforms, “EC guidelines for conduct of general elections/bye-elections during COVID19” published in Aug 2020 pic.twitter.com/OiafsKD4r5