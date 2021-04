Delhi के जयपुर गोल्डन अस्पताल में तड़प रहे लोग, Oxygen की कमी ने ली 20 लोगों की जान

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delhi ) के बढ़ते खरते के बीच अब ऑक्सीजन ( Delhi Oxygen Crisis ) की कमी ने भी कहर बरपा रखा है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत अब जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल ( Jaipur Golden Hospital ) में ऑक्सीजन की कमी के चलते 20 मरीजों की मौत हो गई है।

दरअसल एक दिन पहले ही सर गंगाराम अस्तपाल में 25 मरीज ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं शनिवार को भी राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी चिंता का बड़ा कारण बनी हुई है।

Delhi | Oxygen supply to last only half an hour now, more than 200 lives are at stake. We lost 20 people due to an oxygen shortage last night: DK Baluja, Jaipur Golden Hospital