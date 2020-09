पंचतत्व में विलीन हुए Pranab Mukherjee, दिल्ली के लोधी श्मशान घाट पर हुआ अंतिम संस्कार

नई दिल्ली। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ( Former President Pranab Mukherjee ) का आज यानी मंगलवार को अंतिम संस्कार ( Pranab Mukherjee Funeral ) कर दिया गया। भारत रत्न प्रणब दा को राजकीय सम्मान ( State honor ) के साथ दिल्ली के लोधी श्मशान घाट ( Lodhi crematorium ) पर विदाई दी गई। इससे पहले प्रणब दा ( The last rites of former President Pranab Mukherjee ) के पार्थिव शरीर का आर्मी हॉस्पिटल (आरएंडआर) से 10, राजाजी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास में लाया गया। वहीं, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने प्रणब मुखर्जी को उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि देश के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार किया गया।

#WATCH Delhi: Former President #PranabMukherjee laid to rest with full military honours.



His last rites were performed at Lodhi crematorium today, under restrictions for #COVID19. pic.twitter.com/VbwzZG1xX9 — ANI (@ANI) September 1, 2020

प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी हुई थी, इस दौरान वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। यही वजह है कि पूर्व राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में कुछ ही लोग शामिल हो पाए। लोधी श्माशान घाट में पहुंचे सभी लोग पीपीई किट पहने दिखाई दिए। इस मौके पर काफी भावुक दिखाई दिए उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी को मुखाग्नि दी।

पूर्व राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार से पहले उनके घर पहुंचकर कर श्रद्धांजलि देने वालों में उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, अधीर रंजन चौधरी, सीपीआई महासचिव डी. राजा, CDS बिपिन रावत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्पीकर ओम बिड़ला, , कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आदि लोग शामिल रहे।

Due to COVID-19, Pranab Mukherjee's mortal remains were carried in van instead of gun carriage



Read @ANI Story | https://t.co/6W79wpmOHy pic.twitter.com/Pq9sCQdSUZ — ANI Digital (@ani_digital) September 1, 2020

आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में निधन हो गया। वह 84 साल के थे। प्रणब मुखर्जी को ब्रेन में क्लोटिंग होने के चलते 10 अगस्त को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी थी। प्रणब दा न अपने ट्वीट में बताया था कि एक अलग मेडिकल प्रक्रिया दौरान वह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, ऐसे में पिछले कुछ दिनों में जो उनके संपर्क में आया हो वो सेल्फ आइसोलेट हो जाए और अपना कोरोना टेस्ट कराए।

Delhi: The last rites of former President #PranabMukherjee being performed at Lodhi crematorium, by his son Abhijit Mukherjee. pic.twitter.com/1asOyutbPV — ANI (@ANI) September 1, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी कुछ तस्वीरें ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने उनसे मिली सलाहों को यादगार बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा भारतवर्ष दुखी है।