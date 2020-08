Former President Pranab Mukherjee का निधन, Corona Test में पाए गए थे पॉजिटिव

नई दिल्ली। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ( Former President Pranab Mukherjee ) का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को निधन ( Pranab Mukherjee passes away ) हो गया। प्रणब 84 साल के थे। प्रणब मुखर्जी ( Pranab Mukherjee ) के निधन की पुष्टी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ( Abhijeet Mukherjee ) ने ट्वीट कर दी। अभिजीत ने अपने ट्वीट में लिखा कि इलाज के दौरान डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद भी प्रणब दा को बचाया नहीं जा सका। अभिजीत ने सभी से अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए दुआ करने की अपील भी की। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी के ब्रेन में क्लॉटिंग होने के कारण उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

डॉक्टरों ने उनका जीवन बचाने के लिए उनकी ब्रेन सर्जरी भी की गई, जिसके बाद उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई थी। यहां तक कि वह कोमा में चल गए थे। इसके बाद से उनके तबीयत को लेकर कोई शुभ समाचार नहीं आ रहा था। इस बीच प्रबण दा कोरोना वायरस पॉजिटिव भी पाए गए थे, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी थी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि एक अलग मेडिकल प्रकिया के दौरान वह कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों से भी होम आइसोलेट हो जाने और कोरोना की जांच कराने की अपील की थी।

“সবারে আমি প্রনাম করে যাই”

I bow to all🙏



Baba, taking the liberty to quote from your favourite poet to say your final goodbye to all.



You have led a full, meaningful life in service of the nation, in service of our people.



I feel blessed to have been born as your daugher. pic.twitter.com/etYfZXzZ1j