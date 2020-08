Karnataka में Coronavirus का संक्रमण जारी, BJP chief Nalin Kumar Kateel को हुआ Corona

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस मरीजों ( Coronavirus in india ) की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि रविवार को कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) के 78,761 नए मामले सामने आए। जबकि इस जानलेवा बीमारी से 948 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ देश में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 35,42,733 पर पहुंच गई है। इस बीच देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक ( Coronavirus in Karnataka ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ( Karnataka BJP chief Nalin Kumar Kateel ) को कोरोना पॉजिटिव पाए गए है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दक्षिण कन्नड़ लोक सभा के सदस्य कटील को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

भाजपा सूत्रों के अनुसार कटील को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह एसिम्टोमेटिक हैं लेकिन उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वहीं, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष कटील ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कटील ने कन्नड़ में ट्वीट किया, "मुझमें कोरोना वायरस का कोई लक्षण नहीं हैं। मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैं डॉक्टरों की सलाह पर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया हूं। आपकी दुआ से मैं जल्द स्वस्थ हो जाऊंगा।"

इसके साथ ही तीन बार के जनप्रतिनिधि कटील ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बीते कुछ दिनों में जो लोग उनके सम्पर्क में आए हैं, वे अपना कोविड-19 टेस्ट करा लें। वही, कर्नाटक के पूर्व मंत्री और माइनिंग बैरन जी. जनार्दन रेड्डी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। रेड्डी को इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार रेड्डी को वायरस के कोई लक्षण नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रेड्डी उनके अच्छे दोस्त हैं और वो भगवान से उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं।

आपको बता दें कि कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के और 8,852 मामले सामने आए। इसके साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,35,928 हो गई। अस्पतालों से 7,101 मरीजों को छुट्टी दी गई, जबकि सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 88,091 तक पहुंच गया। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।