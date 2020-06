Delhi Coronavirus मरीजों की संख्या 26 हजार के पार, अभी तक 708 की मौत

नई दिल्ली। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delhi ) से संक्रमित 1330 नए रोगी सामने आए हैं।

दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) से अभी तक 26 हजार से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं।

वहीं दिल्ली सरकार ( Delhi Goverment ) ने कोरोना से मरने वाले 58 नए रोगियों की संख्या जारी की है।

जिसके बाद दिल्ली में अभी तक कोरोना वायरस ( Coronavirus Infection ) से मरने वालों की कुल संख्या 708 पहुंच गई है।

शुक्रवार रात दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक बुलेटिन ( Official bulletin ) में कहा, "इन 58 व्यक्तियों में से 25 व्यक्तियों की मृत्यु 3 जून को हुई है।

जबकि शेष 33 व्यक्तियों की मृत्यु 4 मई से 2 जून के बीच अलग-अलग दिनों में हुई है। कोरोना वायरस (Coronavirus Patients) से संक्रमित हुए कुल रोगियों की संख्या 26,334 हो गई है।

Delhi reports 1330 new #COVID19 positive cases, the total number of positive cases is now 26334. The death toll stands at 708. There are 15311 active cases: Delhi Government pic.twitter.com/fba3NeCU5h

दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 15311 एक्टिव रोगी है जबकि अभी तक 10315 कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं।

इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या की संख्या भी बढ़कर 154 हो गई है।दिल्ली सरकार ने 10,255 कोरोना पॉजिटिव रोगियों को उनके घर में ही आइसोलेशन में रखा है।

दिल्ली सरकार के मुताबिक इन व्यक्तियों का उपचार इन्हें घर में रखकर ही किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम दिन में दो बार इन लोगों से संपर्क कर दवाई एवं खानपान संबंधी निर्देश देती है।

सभी को घरों के अंदर आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। इस दौरान यह लोग फोन के माध्यम से डॉक्टरों के संपर्क में रहेंगे।

There are some misleading reports that there is a shortage of beds for #COVID19 patients in Delhi because a few private hospitals are refusing admissions. The truth is, there is absolutely no shortage of beds in Delhi at the moment: Satyendar Jain, Delhi Health Minister pic.twitter.com/he78qgyvJ7