दिल्ली हिंसाः केजरीवाल ने किया ऐलान, अंकित शर्मा के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा

नई दिल्ली। देश की राजधानी के उत्तर-पूर्वी इलाके में पिछले सप्ताह हुई हिंसा के बाद अब राजनीतिक बहस छिड़ गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक बड़ी घोषणा की। केजरीवाल ने दिल्ली हिंसा में जान गंवाने वाले खुफिया विभाग के कर्मचारी अंकित शर्मा के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने के साथ ही एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है।

दिल्ली हिंसा के दौरान भी मुस्लिम बहुल इलाके के इस हिंदू परिवार को नहीं लगा डर, खुलकर बताई बड़ी वजह #DelhiViolence

ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की, "अंकित शर्मा IB के जांबाज अधिकारी थे। दंगों में उनका नृशंस तरीक़े से क़त्ल कर दिया गया। देश को उन पर नाज़ है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि और उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।"

बता दें इससे पहले केजरीवाल ने पिछले सप्ताह दिल्ली विधानसभा में इस घटना के पीछे असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार बताया और शहीद दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल के परिजनों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की घोषणा की।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: We are announcing a compensation of Rs 1 crore for the family of Intelligence Bureau official Ankit Sharma and a member of their family will be given a job by Delhi Govt. #DelhiViolence pic.twitter.com/cSAShoKisD

इस दौरान केजरीवाल ने कहा था, "दिल्ली के लोग हिंसा नहीं चाहते। यह सबकुछ आम आदमी द्वारा नहीं किया गया है। इसके पीछे कुछ असामाजिक, राजनीतिक और बाहरी तत्व शामिल हैं। दिल्ली में हिंदू और मुसलमान कभी भी लड़ना नहीं चाहते हैं।"

केजरीवाल ने आगे कहा, "हिंसा में शहीद हुए दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल इंसानियत के लिए शहीद हुए, इस देश के लिए शहीद हुए। रतन लाल जी के परिवार की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार उठाएगी और शहीद रतन लाल जी के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी। हम दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल जी के परिवार को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम उनका ख्याल रखेंगे। हम उन्हें 1 करोड़ रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे।"

दिल्ली हिंसा को लेकर ताहिर हुसैन के खिलाफ पुलिस के बाद AAP की बड़ी कार्रवाई, ट्विटर पर पार्टी ने दी जानकारी

बता दें कि भारतीय खुफिया एजेंसी (Intelligence Bureau) के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कई सनसनीखेज खुलासे हुए थे। घटना वाले दिन अंकित शर्मा उपद्रवियों को शांत कराने के लिए घर से बाहर निकले थे, लेकिन देखते ही देखते वह खुद ही भीड़ के बीच 'पीड़ित' के रूप में बुरी तरह फंस गए। उन्होंने भीड़ को चीख-चीख कर बताया कि वह हिंसक भीड़ में शामिल लोगों के पड़ोसी और काफी पहले से परिचित हैं। इसके बाद भी भीड़ ने बेबस-बेकसूर अंकित पर रहम नहीं खाया।

Salute to the brave Intelligence Bureau officer , #AnkitSharma who sacrificed his life in line of duty in Delhi . The work of intelligence officers is much demanding and risky , they have to work in covert, endangering their life and without any recognition. #DelhiViolence pic.twitter.com/vVnsGyLMC2