Lockdown 3.0: ट्रेन के बाद अब जल्द चलेंगी दिल्ली मेट्रो, इन नियमों का करना होगा पालन

नई दिल्ली।

coronavirus देश में रेल सेवा के बाद दिल्ली मेट्रो ( Delhi Metro ) भी अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है। डीएमआरसी ( DMRC ) ने ट्वीट के जरिए इसके संकेत दिए है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से कहा गया कि मेट्रो स्टेशनों ( Delhi Metro Station ) में विशेष रूप से यात्रियों के मूवमेंट एरिया को साफ करने के लिए प्रशिक्षित हाउसकीपिंग स्टाफ रखे गए हैं। साथ में कहा गया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेट्रो पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि लॉकडाउन ( Lockdown 3.0 ) का तीसरा चरण खत्म होने को है, इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं को शुरू करने की कवायद जोरों है। भारतीय रेलवे ( Indian Railway ) के बाद विमान सेवा और अब दिल्ली मेट्रो शुरू को जल्द शुरू किया जा सकता है।

पूरी क्षमता के साथ आज से चलेंगी यात्री ट्रेनें, मुसाफिरों की जांच प्रोटोकॉल राज्यों पर

Specially trained housekeeping staffs are deployed in stations to clean passenger movement areas and associated equipment such as AFC gates, lifts and escalators to begin safe operations. pic.twitter.com/E6z3Lof3Oa