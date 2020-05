पूरी क्षमता के साथ आज से चलेंगी यात्री ट्रेनें, मुसाफिरों की जांच प्रोटोकॉल राज्यों पर

नई दिल्ली। लॉकडाउन के हर चरण में पूर्व की तुलना में ज्यादा ढील देने के इरादे से सरकार आज यानी मंगलवार से भारतीय रेलवे की सीमित यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है। कोरोना के कहर से जूझते देश को एक बार फिर से सामान्य हालात में लाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह सेवा आज से पूरी क्षमता से शुरू होगी। हालांकि इस दौरान ट्रेन में सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी खुद मुसाफिरों पर होगी। जबकि प्रस्थान के वक्त संबंधित राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो इन मुसाफिरों के पहुंचने पर कौन से प्रोटोकॉल का पालन करते हैं।

आज भारतीय रेलवे ने बदल दिए टिकटों के कैंशलेशन-रिफंड के नियम, बीते 21 मार्च से लागू की गाइडलाइंस

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जबकि राज्यों ने इस समय यात्री ट्रेनों को फिर से शुरू करने पर आशंका व्यक्त की थी। रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि 'विशेष राजधानी' निर्धारित समय पर चलेंगी और गंतव्य स्थानों की सूची पर रोक लगाने का कोई निर्देश नहीं था। ट्रेनें पूरी क्षमता के साथ दौड़ेंगी।

यात्री ट्रेनों का संचालन आज से शुरू, रेल मंत्रालय ने बताया किसे मिलेगी किराये में छूट

दरअसल, पिछले सप्ताह प्रवासी मजदूरों को घर ले जाने के लिए शुरू हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की अधिकतम क्षमता 1,200 तय की गई थी। लेकिन राजधानी जैसी ट्रेनों के संचालन के बारे में रेल मंत्रालय के आदेश में सोमवार को ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों को ट्रेनों के अंदर और स्टेशनों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह दी जाएगी। वहीं, अब श्रमिक स्पेशल की क्षमता को भी बढ़ाकर लगभग 1,600 कर दिया गया है।

As per MHA guidelines,on arrival at their destination,the travelling passengers will have to adhere to such health protocols as are prescribed by the destination state/UT



Before commencing journey, passengers are adviced to check their destina. state regarding all such protocols