विमान यात्रा के लिए Aarogya Setu App जरूरी, इन राज्यों में उतरते ही क्वारंटाइन होंगे मुसाफिर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन में बंद घरेलू उड़ानें सोमवार यानी 25 मई से शुरू होने जा रही हैं। हालांकि शनिवार को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर मुसाफिरों के पास आरोग्य सेतु ( Aarogya Setu App ) की मंजूरी होती है और उनमें COVID-19 का कोई लक्षण नहीं दिखता, तो उन्हें क्वारंटाइन करने की कोई जरूरत नहीं थी है।

फेसबुक लाइव के दौरान शनिवार को पुरी ने कहा, "मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है और आपने अपने आप को टेस्ट करवाया है और आपके पास सिंपटम्स नहीं हैं और टेस्ट में आप निगेटिव पाए गए हैं, तो मैं समझता हूं क्वारंटाइन की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "हमने स्पष्ट किया है कि अगर किसी के पास आरोग्य सेतु ऐप है, तो यह पासपोर्ट की तरह है, किसी को भी कोई क्वारंटाइन क्यों चाहिए।"

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा झटका, सभी टिकटें कर दीं कैंसल

हालांकि इसे लेकर तमाम राज्यों के सामने अभी भी भ्रम की स्थिति है, जो यात्रियों को दो सप्ताह के लिए खुद को क्वारंटाइन करने के लिए कह रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिया है कि उसने घरेलू उड़ानों को अभी तक राज्य में हवाई अड्डों से आने या जाने की अनुमति नहीं दी है। महाराष्ट्र सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक केवल चिकित्सा आपातकालीन उड़ानों या प्रत्यावर्तित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के स्थानांतरण की अनुमति देगी।

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों ने सरकार को बताया था कि 25 मई से लगभग 27,500 यात्रियों के हवाई अड्डे पर पहुंचने और प्रस्थान करने की उम्मीद है। इनमे सुरक्षा, हवाई अड्डे और एयरलाइंस के कर्मचारियों की संख्या शामिल नहीं है।

सरकार द्वारा मुंबई हवाई अड्डे को ईमेल के जरिये कहा गया कि आगामी 31 मई तक लागू लॉकडाउन के दौरान इन यात्रियों का आवागमन एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि सार्वजनिक परिवहन और निजी टैक्सी बंद हैं। उचित योजना के बिना सामान्य रूप से ऐसे शॉर्ट नोटिस पर शुरुआत करना लॉकडाउन प्रतिबंधों को बाधित करेगा और यात्रियों को गंभीर असुविधा होगी।

गुरुग्राम से दरभंगा तक बीमार पिता को साइकिल में बिठाकर ले गई ज्योति की केंद्र सरकार ने ली सुध

वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को पुरी को लिखे एक पत्र में कहा कि यात्रियों को 14 दिनों के पेड क्वारंटाइन या सरकार द्वारा संचालित क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा जाना चाहिए।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि घरेलू उड़ानों, ट्रेनों और बसों सहित राज्य में आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन का पालन करना होगा। जिन मुसाफिरों में कोरोना वायरस का लक्षण दिखेगा, उन्हें 14 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा, जबकि बिना लक्षणों वाले लोगों को घरेलू क्वारंटाइन की अनुमति होगी।

GoAir is ready & prepared to resume safe operations after the two-month #lockdown. We await clarity on the readiness of the respective states & their airports with regard to acceptance of flights, or the conditions applicable to passengers entering the respective states: GoAir pic.twitter.com/Xh7JEjQo4j