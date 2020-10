Earthquake: मणिपुर के उखरुल में भूकंप के झटके, तीव्रता 4.3 मापी गई

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना संकट के बीच लगातार भूकंप ( Earthquake ) के झटकों से धरती थर्रा रही है। रोजाना देश के किसी ना किसी हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के उखरुल जिले में भूकंप के झटके महसूस किए हैं। खास बात यह है कि जब लोग गहरी नींद में थे उस दौरान ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके बुधवार सुबह 3 बजकर 32 मिनट पर आए।

कई लोगों की नींद खुल गई और लोग घरों से बाहर निकलकर खुले मैदान या सड़कों पर गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है।

बिहार विधासभा चुनाव के बीच राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन को लगा बड़ा झटका, जानें किस सहयोगी ने खींचा अपना हाथ

An earthquake with a magnitude of 4.3 on Richter Scale hit Ukhrul, Manipur at 3:32 am today: National Center for Seismology (NCS) pic.twitter.com/5kw4jOsEnu