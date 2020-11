भूकंप के झटकों से हिला मिजोरम, रिक्टर स्केल पर 5.2 तीव्रता दर्ज

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम के चम्पई में शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फ़ॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने जानकारी देते हुए बताया कि रिक्टर पैमाने पर 5.2 तीव्रता दर्ज की गई। भूकंप के ये झटके मिज़ोरम में 119 किमी पूर्व में महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार भूकंप के झटके लगते ही लोगों में में हड़कंप मच गया। भूकंप ऐसे समय आया, जब लोग या तो घरों में दिवाली की तैयारियों में जुटे थे या फिर बाजारों में खरीदारी कर रहे थे।

Earthquake of magnitude 5.2 on the Richter scale hit 119 km East of Champhai in Mizoram: National Centre for Seismology (NCS)