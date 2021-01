Manipur में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.7

नई दिल्ली। मणिपुर में भूकंप आने का सिलसिला जारी है। बीती रात चुरचंदपुर इलाके के लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस घटना के बाद से इस क्षेत्र के लोग तनाव में हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.7 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के इस झटके से अभी तक नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

Earthquake of magnitude 2.7 on the Richter scale hit Churachandpur in Manipur at 02:06:54 IST today: National Center for Seismology