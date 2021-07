Jammu Kashmir : पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, खुफिया जानकारी के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। घाटी में आतंकियों की नापाक हरकतों को मिटाने के लिए सेना का ऑपरेशन ऑलआउट जारी है। इसी कड़ी में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ( Pulwama ) में सुरक्षाबलों और आतंकियों ( Terrorist ) के बीच मुठभेड़ ( Encounter ) चल रही है।

दरअसल सुरक्षाबलों को यहां दो आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जवानों के आने की भनक लगते ही आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मुठभेड़ वाली जगह पर काफी संख्या में सुरक्षाकर्मियों और पुलिस को तैनात किया गया है।

Jammu & Kashmir: Security personnel deployed in Pulwama town where an encounter broke out earlier today. Operation underway.



(Visuals deferred by unspecified time)