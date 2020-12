Farmer Protest: राकेश टिकैत ने किसानों के आंदोलन को बताया सफल, जानिए क्या होगा अगला कदम?

नई दिल्ली। कृषि कानूनों ( Farm Laws ) को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध ( Protest Against Agricultural laws ) का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने जहां कानूनों को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है, वहीं किसान भी अपनी मांगों पर अडिग हैं। इस बीच सोमवार को किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में भूख हड़ताल ( hunger strike ) रखी। इस दौरान किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन ( BKU ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ( Rakesh Tikait ) ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी में किसानों की ट्रालियों को जबरन बंद किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस उत्तराखंड के किसानों को भी रोके हुए है।

Our message to the Government is that due to its policies the 'annadatas' had to observe fast today. The government should repeal the three farm laws: Manjeet Singh, BKU State President, Doaba https://t.co/EotcW0vObU pic.twitter.com/Erk0UzE0pC