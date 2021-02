किसान आंदोलन पर विदेशियों के ट्वीट पर अमित शाह का जवाब, बोले-देश की एकता को नहीं तोड़ सकता कोई प्रोपेगेंडा

नई दिल्ली। किसान आंदोलन ( Farmers Protest ) को लेकर अब देश ही नहीं दुनिया की हस्तियां भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं, जिसको लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है और एक अलग बहस शुरू हो गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) ने विदेशी हस्तियों को इशारों में ही जवाब दे दिया है।

अमित शाह ने कहा कि कोई प्रोपेगेंडा भारत की एकता को न तोड़ सकता है और न ही कम कर सकता है। हम एकजुट होकर प्रगति की ओर चलेंगे। कोई भी दुष्प्रचार भारत को ऊंचाइयों तक जाने से नहीं रोक सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के ट्वीट पर गृहमंत्री अमित शाह ने ये बातें कही है।

Farmer Protest: अमित शाह की मीटिंग में फैसला- कृषि कानूनों पर सरेंडर नहीं करेगी मोदी सरकार!

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा 'कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को नहीं तोड़ सकता है! कोई भी प्रचार भारत को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है! प्रोपेगेंडा भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता है। भारत प्रगति के लिए एकजुट है।' इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग #IndiaAgainstPropaganda #IndiaTogether का भी जिक्र किया है।

बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर एक के बाद एक कई विदेशी हस्तियों ने ट्वीट करते हुए प्रतिक्रियाएं दी है और अपना समर्थन जताया है। इसमें अमरीकी पॉप स्टार रिहाना, पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा, पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग आदि प्रमुख हैं।

No propaganda can deter India’s unity!



No propaganda can stop India to attain new heights!



Propaganda can not decide India’s fate only ‘Progress’ can.



India stands united and together to achieve progress.#IndiaAgainstPropaganda#IndiaTogether https://t.co/ZJXYzGieCt