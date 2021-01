वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Union Budget Mobile App किया लॉंच, अब पेपरलेस होगा बजट

नई दिल्ली। एक फरवरी को बजट पेश होने वाला है उससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने शनिवार को 'यूनियन बजट मोबाइल ऐप' लॉन्च की। यानी कि अब से पेपरलेस बजट की शुरुआत हो गई है। आजादी के बाद से पहली बार बजट की प्रिंटिंग नहीं होगी। इस ऐप के माध्यम से आम नागिरक से लेकर संसद सदस्य (सांसदों) तक आसानी के साथ बजट दस्तावेज को एक्सेस कर सकेंगे।

वित्त मंत्री सीतारमण ने इस ऐप को बजट से पहले 'हलवा सेरेमनी' ( Halwa Ceremony ) के अवसर पर लॉंच किया। केंद्रीय बजट बनाने के अंतिम प्रक्रिया के रूप में रस्मी तौर पर मनाए जाने वाला प्रोग्राम हलवा सेरेमनी होता है।

यह ऐप द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) में उपलब्ध है। इस एप को एंड्रॉयड और आईओएस दोनों तरह के यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मालूम हो कि कोरोना के कारण इस साल बजट और आर्थिक समीक्षा (इकोनॉमिक सर्वे) की कागज पर प्रिंटिंग नहीं होगी। 29 जनवरी को संसद के पटल पर आर्थिक समीक्षा रखी जाएगी।

