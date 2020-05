मुंबई: मझगांव की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, लोगों को ​सुरक्षित निकालने का काम जारी

नई दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ( Mumbai Fire Case ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सोमवार को एक बिल्डिंग ( Fire in residential building ) में आग लग गई।

बिल्डिंग से ऊंची ऊंची आग की लपटें व धुआं निकलते देख लोगों में हड़कंप मच गया। घटना मझगांव इलाके ( Mazgaon area in Mumbai ) बताई जा रही है।

वहीं, घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ( Fire brigade ) की चार गाड़ियों ने स्थानीय लोगों की मदद से बामुश्किल आग पर काबू पाया।

हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

Maharashtra: A level 2 fire has broken out at a residential building in Mazgaon area in Mumbai. Two people have been rescued from the 5th floor of the building by fire dept. 7 people are still stranded on 7th floor. Fire extinguishing & rescue operations are underway. https://t.co/AfhoZnobH0 pic.twitter.com/7MsAke1nbB