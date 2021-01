Former CJI Ranjan Gogoi को देश के हर कोने में मिलेगी जैड प्लस सुरक्षा, आदेश जारी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की सुरक्षा बढ़ा दी है। ताजा आदेश में कहा गया है कि अब राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को देशभर में टूर के दौरान जैड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके लिए सीआरपीएफ को जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

Former CJI Ranjan Gogoi gets Z+ security for movement across India. CRPF has been asked to provide him with security. pic.twitter.com/yjI5BbaXGg