जनरल बिपिन रावत बने सीओएससी अध्यक्ष, वायुसेना प्रमुख धनोआ ने सौंपी छड़ी

नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत अब चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) के नए चेयरमैन बन गए हैं। इस सप्ताह रिटायर होने वाले सीओएससी चेयरमैन और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने शुक्रवार को अपनी छड़ी जनरल बिपिन रावत को सौंपी।

तीनों सेनाओं के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को सीओएससी का चेयरमैन बनाया जाता है। संभवता आखिरी बार इस पद पर किसी सैन्य अधिकारी की नियुक्ति की गई है क्योंकि अब भारत सरकार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का नया पद लेकर आ रही है।

देशभर में लागू होगा केवल एक हेल्पलाइन नंबर 112

The outgoing Chairman Chiefs of Staff Committee (COSC) Air Chief Marshal BS Dhanoa handing over the baton to the new Chairman COSC Chief of the Army Staff General Bipin Rawat in New Delhi, today. Also seen in the picture is Chief of the Naval Staff Admiral Karambir Singh. pic.twitter.com/rlgeKsqhWe