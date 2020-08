Coronavirus cases in India: खत्म हो जाएगा कोरोना का डर, अगर पढ़ेंगे यह खबर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के देश में रोजाना आते भारी तादाद में नए केस ( Coronavirus Cases in India ) से लोगों में डर का माहौल बनता जा रहा है। हालांकि इस बीच कोरोना वायरस को लेकर कई अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) के ताजा आंकड़ों को मानें तो देश में कोरोना का खतरा अपेक्षाकृत कम होता जा रहा है।

ओडिशा में हर कोरोना मरीज की जांच-इलाज-परिवहन-रहना-खाना-पीना मुफ्त, ये है यूनिवर्सल केयर मॉडल

गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों की मानें तो कोरोना वायरस ( covid-19 updates ) केस में मरने वालों की दर घटकर 1.96 फीसदी पहुंच गई है। इसमें लगातार तीसरे दिन कमी आई है। मंगलवार को यह 1.99 फीसदी थी, जो बुधवार को घटकर 1.98 पहुंची।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक कि कोरोना वायरस के प्रबंधन को लेकर सरकार द्वारा कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें कोरोना पर नियंत्रण की की प्रभावी नीति, टेस्टिंग में तेजी के साथ बेहतर देखभाल तंत्र बनाने से मरीजों के ठीक होने यानी रिकवरी रेट में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में फिलहाल कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट ( corona patients recovery rate ) 70.77 फीसदी हो गया है।

India posts highest-ever single day recoveries of 56,383 in a single day. With this number, the total recovered #COVID19 patients have touched nearly 17 lakhs (16,95,982) today. The case fatality rate has further improved to 1.96%: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/iUXlZumtG4