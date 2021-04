आखिर क्यों हर व्यक्ति को नहीं लगाया जा रहा है कोरोना टीका? सरकार ने बताई वजह

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहे देश में एक बार फिर से काफी तेजी के साथ संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि, दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के साथ ही तेज गति से कोरोना टीकाकरण भी किया जा रहा है।

1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयुवर्ग के सभी लोगों को टीका लगाने की इजाजत दी गई है। लेकिन कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन का टीका हर किसी को क्यों नहीं लगाया जा रहा है। लोग केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि टीका हर किसी को लगवाने की इजाजत दी जाए।

बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन सोमवार को पीएम मोदी को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि टीका देने के लिए उम्र संबंधी नियमों में छूट दी जाए, ताकि जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण को फैलने में सफलता मिले। वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी 25 साल से अधिक की आयु के लोगों को टीकाकरण के लिए छूट दिए जाने को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। अब मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से ये बताया गया है कि आखिर क्यों हर किसी को वैक्सीन लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही है?

Many people ask why shouldn't we open vaccination for all. There are two aims of such vaccination drives -- to prevent deaths & protect healthcare system. The aim is not to administer the vaccine to those who want it but to those who need it: Union Health Secy Rajesh Bhushan pic.twitter.com/FCqiW93qsG